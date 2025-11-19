LISTEN LIVE

The Miller Lite Pop-A-Shot Challenge is back!

To participate, qualify at one of the Pop-a-Shot events below. The contestant with the highest amount of baskets at the end of each event will receive a pair of Celtics tickets and Miller Lite swag!

Events:

Event #1: November 21, 2025; Hurricane’s at the Garden, 150 Canal St., Boston, MA 02114; 5:30PM ET – 7:30PM ET

Event #2: December 5, 2025; Finnegan’s Pub, 25 South Street Unit 7, Hudson, MA 01749; 7:00PM ET – 9:00PM ET

Event #3: December 7, 2025; Patrick’s Pub, 18 Weirs Rd., Gilford, NH 03249; 3:30PM ET – 5:30PM ET

Event #4: December 19, 2025; Twin Willows, 865 Boston Neck Rd., Narragansett, RI 02882; 7:00PM ET – 9:00PM ET

Event #5: January 9, 2026; The Back Door Grill, 107 Maple St., Center Barnstead, NH 03225; 7:00PM ET – 9:00PM ET

Event #6: January 23, 2026; Barrett's Ale House, 674 West Center St., Bridgewater, MA 02379; 7:30PM ET– 9:30PM ET

Event #7: February 6, 2026; The Winners Circle, 211 Elm St., Salisbury, MA 01952; 7:30PM ET – 9:30PM ET

Event #8: February 27, 2026; Libby's Bar & Grill, 47 Main St., Durham, NH 03824; 7:30PM ET – 9:30PM ET

Event #9: March 6, 2026; Cask & Flagon, 62 Brookline Ave., Boston, MA 02215; 7:00PM ET – 9:00PM ET

Event #10: March 27, 2026; Billy's Sports Bar, 34 Tarrytown Rd., Manchester, NH 03103; 7:30PM ET – 9:30PM ET

MUST BE REGISTERED BY 90-MINUTES INTO EVENT. MUST BE 21+ TO PARTICIPATE. SEE FULL RULES BELOW.

Contest Rules

